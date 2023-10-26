Игрок НФЛ Майлз Гарретт купил миноритарную долю в «Кавальерс»

Игрок НФЛ Майлз Гарретт, выступающий за «Кливленд Браунс», приобрел миноритарный пакет акций «Кавальерс».

Гарретт также будет послом бренда команды.

«Как лидер на поле и за его пределами, Майлз стал символом Кливленда и разделяет стремление нашей организации стать преобразующей силой во всем регионе», – сказал владелец «Кавальерс» Дэн Гилберт в своем заявлении.

В 2020 году Гаррет подписал с «Браунс» продление контракта на 5 лет и 125 миллионов долларов.

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