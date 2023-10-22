Джоэл Эмбиид: «Не думаю, что изоляции – это правильный способ играть в баскетбол. Так не победить»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид объяснил, почему ему по душе система нападения нового главного тренера Ника Нерса.

Камерунец принял участие в предсезонной игре против «Атланты» (120:106): отметился 21 очком и 5 подборами, реализовав 3 из 12 с игры и 14 из 15 с линии.

«Думаю, я всегда хотел играть именно так, как сейчас. Мне никогда не нравилось быть просто «айзо-игроком». Не думаю, что изоляции – это правильный способ играть в баскетбол, и не считаю, что таким образом можно побеждать.

Поэтому мне нравится система. Не все завязано на мне, сегодня была парочка передач. Парни не ожидали этого, а я сказал им: «Когда смещаешься под кольцо, ты должен быть уверен в своих действиях. Надо делать все обдуманно, и всегда быть готовым получить мяч», – сказал Эмбиид.

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1 комментарий

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Максим Гергард
Харден которого могли остановить только ГСВ, ну ну давай расскажи мне
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