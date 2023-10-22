Стеф Карри и Виктор Вембаньяма – в подборке лучших моментов предсезонки

представила подборку лучших игровых моментов предсезонных матчей.

В видео вошли трехочковый на победу от (« ») и хайлайты первого номера драфта-2023 (« »).

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

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