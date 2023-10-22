Стеф Карри и Виктор Вембаньяма – в подборке лучших моментов предсезонки
НБА представила подборку лучших игровых моментов предсезонных матчей.
В видео вошли трехочковый на победу от Стефена Карри («Голден Стэйт») и хайлайты первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»).
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