«Никс» снова отчислили Айзейю Роби

Теги переходы Нью-Йорк НБА Брэндон Гудвин Айзейя Роби Мамади Диаките Дуэйн Вашингтон-младший Баскетбол

«Нью-Йорк» вновь расстался с форвардом Айзейей Роби (25 лет, 203 см), который был отчислен в среду, а затем переподписан утром в субботу.

Об этом информирует пресс-служба организации.

«Никс» также отчислили тяжелого форварда Мамади Диаките (26 лет, 206 см) и разыгрывающих Брэндона Гудвина (28 лет, 183 см) и Дуэйна Вашингтона-младшего (23 года, 190 см).

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