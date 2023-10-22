«Никс» снова отчислили Айзейю Роби

« » вновь расстался с форвардом Айзейей Роби (25 лет, 203 см), который был отчислен в среду, а затем переподписан утром в субботу.

Об этом информирует пресс-служба организации.

«Никс» также отчислили тяжелого форварда Мамади Диаките (26 лет, 206 см) и разыгрывающих (28 лет, 183 см) и Дуэйна Вашингтона-младшего (23 года, 190 см).

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