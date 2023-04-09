«Нью-Йорк» подпишет соглашение с Айзеей Роби

« » подпишет контракт c форвардом Айзеей Роби (25 лет, 203 см) до конца текущего сезона и на сезон-2023/24, сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока.

«Сделка включает в себя значительные гарантированные деньги», – пишет инсайдер.

Роби, выбранный под 45-м пиком драфта 2019, в дебютном сезоне за «Оклахому» принял участие лишь в трех встречах, однако не отметился набранными очками.

На третий сезон в команде в 45 встречах он в среднем набирал 10,1 очка и 4,8 подбора за 21,1 минуты игрового времени, однако был отчислен по окончании регулярки-2021/22.

Текущий сезон баскетболист провел в «Сан-Антонио», но также был отчислен третьего марта. Показатели игрока составили 4,1 очка и 2,5 подбора в среднем.

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