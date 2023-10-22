«Юта» подписала и отчислила Айзейю Миллера

Теги переходы НБА Юта G-лига Айзейя Миллер Баскетбол

«Юта» заключила контракт и сразу отчислила разыгрывающего Айзейю Миллера (24 года, 183 см).

Об этом информирует журналист Spotrac Кит Смит.

В прошлом сезоне Миллер выступал за «Солт-Лейк-Сити Старс» в G-лиге.

В 29 матчах он набирал в среднем 7,8 очка, 4,2 подбора и 2,3 передачи при 50% реализации бросков с игры.

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий