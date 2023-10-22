«Юта» подписала и отчислила Айзейю Миллера

«Юта» заключила контракт и сразу отчислила разыгрывающего Айзейю Миллера (24 года, 183 см).

Об этом информирует журналист Spotrac Кит Смит.

В прошлом сезоне Миллер выступал за «Солт-Лейк-Сити Старс» в G-лиге.

В 29 матчах он набирал в среднем 7,8 очка, 4,2 подбора и 2,3 передачи при 50% реализации бросков с игры.

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