«Кливленд» отчислил Заира Смита и еще троих игроков

Теги переходы Кливленд НБА Заир Смит Шариф Купер Пит Нэнс Баскетбол

«Кливленд» отчислил шестнадцатого номера драфта 2018 года Заира Смита (24 года, 190 см), сообщает журналист Spotrac Кит Смит.

В середине сентября Смит заключил негарантированный контракт с «Кавс» в надежде вернуться в НБА. Последний раз он выходил на паркет в январе 2020 года в составе «Филадельфии».

«Кливленд» также расстался с разыгрывающим Шарифом Купером (22 года, 185 см), тяжелым форвардом Питом Нэнсом (23 года, 211 см) и атакующим защитником Джастином Пауэллом (22 года, 198 см).

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