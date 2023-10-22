«Кливленд» отчислил Заира Смита и еще троих игроков

«Кливленд» отчислил шестнадцатого номера драфта 2018 года Заира Смита (24 года, 190 см), сообщает журналист Spotrac Кит Смит.

В середине сентября Смит заключил негарантированный контракт с «Кавс» в надежде вернуться в . Последний раз он выходил на паркет в январе 2020 года в составе «Филадельфии».

« » также расстался с разыгрывающим Шарифом Купером (22 года, 185 см), тяжелым форвардом Питом Нэнсом (23 года, 211 см) и атакующим защитником Джастином Пауэллом (22 года, 198 см).

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