«Кливленд» отчислил Заира Смита и еще троих игроков
«Кливленд» отчислил шестнадцатого номера драфта 2018 года Заира Смита (24 года, 190 см), сообщает журналист Spotrac Кит Смит.
В середине сентября Смит заключил негарантированный контракт с «Кавс» в надежде вернуться в НБА. Последний раз он выходил на паркет в январе 2020 года в составе «Филадельфии».
«Кливленд» также расстался с разыгрывающим Шарифом Купером (22 года, 185 см), тяжелым форвардом Питом Нэнсом (23 года, 211 см) и атакующим защитником Джастином Пауэллом (22 года, 198 см).
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