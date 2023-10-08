«Потерял 30 килограммов, питался через зонд». Заир Смит рассказал об аллергической реакции на тайскую курицу

Теги происшествия Кливленд НБА Заир Смит Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Заир Смит рассказал, как едва не умер из-за сильной аллергической реакции на тайскую курицу.

«Это была тайская курица. Я съел ее, и первые симптомы начались с того, что мои губы начали опухать. Я вернулся домой, почистил зубы, и примерно 10 минут со мной было все в порядке, но потом появилась сыпь.

Я позвал кого-то, чтобы он дал мне Бенадрил. Когда я принял Бенадрил, пальцы ног начали опухать, и я позвонил в службу 911. Мне казалось, что все мое тело горит. Приехала служба 911, и меня отвезли в больницу, где я пробыл около полутора месяцев.

Я потерял около 30 килограммов, состояние организма ухудшалось, поэтому мне пришлось питаться через зонд, по всему телу были провода. Ситуация была тяжелой, но она сделала меня сильнее», – рассказал 24-летний Смит.

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3 комментария

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badaboom
Тебе повезло, что съел ты не не в Таиланде, а в США...
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