«Потерял 30 килограммов, питался через зонд». Заир Смит рассказал об аллергической реакции на тайскую курицу

Атакующий защитник « » Заир Смит рассказал, как едва не умер из-за сильной аллергической реакции на тайскую курицу.

«Это была тайская курица. Я съел ее, и первые симптомы начались с того, что мои губы начали опухать. Я вернулся домой, почистил зубы, и примерно 10 минут со мной было все в порядке, но потом появилась сыпь.

Я позвал кого-то, чтобы он дал мне Бенадрил. Когда я принял Бенадрил, пальцы ног начали опухать, и я позвонил в службу 911. Мне казалось, что все мое тело горит. Приехала служба 911, и меня отвезли в больницу, где я пробыл около полутора месяцев.

Я потерял около 30 килограммов, состояние организма ухудшалось, поэтому мне пришлось питаться через зонд, по всему телу были провода. Ситуация была тяжелой, но она сделала меня сильнее», – рассказал 24-летний Смит.

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