Майка, в которой Вембаньяма дебютировал в Летней лиге, оценивается в 40 000 долларов за 6 дней до конца аукциона

Майка первого номера драфта-2023 выставлена на аукцион.

Джерси, в которой француз дебютировал за « » в Летней лиге, сейчас оценивается на аукционе в 40 020 долларов. В том матче он набрал 9 очков, сделал 8 подборов, 5 блок-шотов, а также реализовал 2 из 13 с игры.

До конца аукциона остается более шести суток.

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