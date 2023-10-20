Майка, в которой Вембаньяма дебютировал в Летней лиге, оценивается в 40 000 долларов за 6 дней до конца аукциона
Майка первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы выставлена на аукцион.
Джерси, в которой француз дебютировал за «Сан-Антонио» в Летней лиге, сейчас оценивается на аукционе в 40 020 долларов. В том матче он набрал 9 очков, сделал 8 подборов, 5 блок-шотов, а также реализовал 2 из 13 с игры.
До конца аукциона остается более шести суток.
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