«Майами» начнет сезон без Хэйвуда Хайсмита, который повредил колено
Легкий форвард «Майами» Хэйвуд Хайсмит пропустит начало сезона НБА из-за травмы колена.
У Хайсмита растяжение внутренней боковой связки. В следующий раз он будет осмотрен врачами через 2 недели.
В минувшем сезоне Хайсмит набирал 4,4 очка и 3,5 подбора в среднем за игру.
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