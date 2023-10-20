«Майами» начнет сезон без Хэйвуда Хайсмита, который повредил колено

Теги травмы Майами НБА Хэйвуд Хайсмит Баскетбол

Легкий форвард «Майами» Хэйвуд Хайсмит пропустит начало сезона НБА из-за травмы колена.

У Хайсмита растяжение внутренней боковой связки. В следующий раз он будет осмотрен врачами через 2 недели.

В минувшем сезоне Хайсмит набирал 4,4 очка и 3,5 подбора в среднем за игру.

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