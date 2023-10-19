Вячеслав Зайцев: «Серьезно настраивались на матч, так как знали, что «Уралмаш» сильно начал сезон»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Вячеслав Зайцев Уралмаш Баскетбол

Разыгрывающий УНИКСа Вячеслав Зайцев отметил, что команда серьезно настроилась на матч против дебютанта Лиги ВТБ «Уралмаш» (94:67).

«Серьезно настраивались на этот матч, так как знали, что «Уралмаш» сильно начал сезон. Несмотря на то, что они поднялись из Суперлиги, у них собран отличный состав. Мы хорошо подготовились, разобрали их и победили. Могли еще лучше сыграть в защите, но 67 пропущенных очков – это хороший результат.

У нас была двухнедельная пауза. Конечно, после такого перерыва непросто возвращаться в игровой ритм. Но считаю, мы хорошо поработали и подошли к матчам во всеоружии. Спасибо большое болельщикам за поддержку!» – сказал Зайцев.

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