Милош Павичевич: «Казань – мой родной город, УНИКС – родной клуб, всю жизнь болел за него»

Главный тренер « » Милош Павичевич прокомментировал поражение от УНИКСа (67:94) и признался, что Казань является для него родным городом.

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Команда сыграла очень хорошо против нас. Сложно сказать, с чем связан наш низкий процент попаданий. Надо посмотреть игру и проанализировать, с каких атак мы забивали, а с каких мазали. Сейчас я не готов ответить. Мы настраивались на УНИКС так же, как и на любого другого соперника.

Первая четверть стала переломной. Мы дали хозяевам выполнить слишком много свободных атак и набрать слишком много легких очков. Не удалось оказать с первых минут нужное сопротивление. Это и предопределило исход игры. Потом нам, правда, удавалось подбираться в счете до 10 очков, но на большее нас не хватило.

Казань – мой родной город. Здесь я вырос, закончил институт. УНИКС для меня – родной клуб, я всю жизнь болел за него. Поэтому, признаюсь, сегодня для меня был непростой матч. Но я профессионал и все равно был настроен сыграть со своей командой как можно лучше. Но, к сожалению, не получилось по другим причинам», – сказал Павичевич.

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