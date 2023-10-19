Хидо Тюркоглу: «Джеди Осман сказал нам, что не хочет играть в сборной»

Президент Федерации баскетбола Турции Хидо Тюркоглу во время пресс-конференции раскритиковал форварда « » Джеди Осман за отказ помочь национальной сборной в предквалификационном олимпийском турнире этим летом.

« встречался с нами летом. Процесс немного отличался от процесса Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина. Он сказал нам, что не хочет играть в сборной.

Мы не будем насильно тащить его в команду. Спросите у него, почему он не играл, хотя у него не было травм», – заявил Тюркоглу.

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