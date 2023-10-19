Хидо Тюркоглу: «Джеди Осман сказал нам, что не хочет играть в сборной»

Теги Хидо Тюркоглу Сан-Антонио сборная Турции НБА Федерация баскетбола Турции Джеди Осман Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Турции Хидо Тюркоглу во время пресс-конференции раскритиковал форварда «Сан-Антонио» Джеди Осман за отказ помочь национальной сборной в предквалификационном олимпийском турнире этим летом.

«Джеди Осман встречался с нами летом. Процесс немного отличался от процесса Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина. Он сказал нам, что не хочет играть в сборной.

Мы не будем насильно тащить его в команду. Спросите у него, почему он не играл, хотя у него не было травм», – заявил Тюркоглу.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий