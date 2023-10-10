Еврокубок. «Литкабелис» – «Арис», «Бешикташ» сыграет с «Прометеем» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Арис Бешикташ Тренто Литкабелис Прометей Бурк Гамбург Лондон Лайонс Баскетбол

Во вторник, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка состоятся четыре матча.

Литовский «Литкабелис» примет греческий «Арис», турецкий «Бешикташ» сыграет с украинским «Прометеем».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Бешикташ Турция  –  Прометей Украина
Дата проведения
10 октября, 20.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Гамбург Германия  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
10 октября, 20.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Прометей Украина – 1-0, Бешикташ Турция – 1-0,  Лондон Лайонс Великобритания – 1-0, Венеция Италия – 0-1, Ховентуд Испания – 0-1, Гамбург Германия – 0-1,Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Вулвз Литва – 0-1.

Группа B

Литкабелис Литва  –  Арис Греция
Дата проведения
10 октября, 19.00, «Kalnapilio arena»
Онлайн матча

Тренто Италия  –  Бурк Франция
Дата проведения
10 октября, 21.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Положение команд: Ульм Германия – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Бурк Франция – 1-0, Шленск Польша – 0-1, Литкабелис Литва – 0-1, Арис Греция – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Тренто Италия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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