Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Надежду»

Во вторник, 17 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги столичная МБА примет « » из Оренбурга.

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МБА – Надежда

17 октября. 19:00

Положение команд: Надежда – 3-0, Динамо Курск – 3-0, МБА – 3-0, УГМК – 2-0, Енисей – 2-2, Спарта энд К – 1-2, Самара – 1-2, Динамо Новосибирск – 1-2, Ника – 1-2, Нефтяник – 0-3, Динамо Москва – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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