Хосе Кальдерон: «Европейским командам в нынешнем виде было бы трудно пробиться в плей-офф НБА»
Знаменитый испанский разыгрывающий Хосе Кальдерон не считает, что по недавнему предсезонному матчу между «Реалом» и «Далласом» (127:123) можно делать серьезные выводы.
«Реал» играл полноценным составом, «Даллас» был без двух звезд и готовился только одну неделю, они только собрались после отпуска.
НБА и Евролига сильно отличаются друг от друга, два разных баскетбола. Европейским командам в нынешнем виде было бы трудно пробиться в плей-офф НБА», – считает Кальдерон.
А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
Комментарии