Знаменитый испанский разыгрывающий не считает, что по недавнему предсезонному матчу между «Реалом» и « » (127:123) можно делать серьезные выводы.

« » играл полноценным составом, «Даллас» был без двух звезд и готовился только одну неделю, они только собрались после отпуска.

НБА и сильно отличаются друг от друга, два разных баскетбола. Европейским командам в нынешнем виде было бы трудно пробиться в плей-офф НБА», – считает Кальдерон.

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