Командой греческой топ-лиги впервые руководила женщина-тренер. Она заняла место удаленного мужа

Теги ПАОК фото чемпионат Греции Марусси Баскетбол

Во время матча греческой лиги между «Марусси» и ПАОКом произошло историческое событие: женщина-тренер впервые взяла на себя бразды правления командой, пусть и не на всю игру.

Главный тренер «Марусси» Гиоргос Скарафикас в четвертой четверти был удален после получения второго технического замечания. Ассистент Василия Скарафикас – супруга Гиоргоса – исполняла обязанности главного тренера до конца матча.

Несмотря на это, «Марусси» не удалось одержать победу на домашней площадке – 75:80.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Смесь Оксаны Рахматулиной и Ирины Осиповой)
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