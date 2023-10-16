Командой греческой топ-лиги впервые руководила женщина-тренер. Она заняла место удаленного мужа
Во время матча греческой лиги между «Марусси» и ПАОКом произошло историческое событие: женщина-тренер впервые взяла на себя бразды правления командой, пусть и не на всю игру.
Главный тренер «Марусси» Гиоргос Скарафикас в четвертой четверти был удален после получения второго технического замечания. Ассистент Василия Скарафикас – супруга Гиоргоса – исполняла обязанности главного тренера до конца матча.
Несмотря на это, «Марусси» не удалось одержать победу на домашней площадке – 75:80.
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