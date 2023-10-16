Во время матча греческой лиги между «Марусси» и произошло историческое событие: женщина-тренер впервые взяла на себя бразды правления командой, пусть и не на всю игру.

Главный тренер «Марусси» Гиоргос Скарафикас в четвертой четверти был удален после получения второго технического замечания. Ассистент Василия Скарафикас – супруга Гиоргоса – исполняла обязанности главного тренера до конца матча.

Несмотря на это, « » не удалось одержать победу на домашней площадке – 75:80.

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