Трехкратный чемпион НБА в составе « » сравнил драфт лиги, когда клубы ищут подходящих игроков, с процессом выбора рабов.

«Их приводят и отмывают. Просто чтобы продать, а потом нанести клеймо... Я думал только о том, каким меня создал Бог и как хорошо подходит мое телосложение. Если вы хотите попасть в НБА, то ваше телосложение имеет значение. У меня длинные руки, подходящее телосложение, атлетизм. Вот почему меня выбрали... Тот же процесс, который изменил судьбу моей семьи, тот же процесс, который сделал нас порабощенными. Это то же самое.

Привести себя в порядок и позволить им выбрать меня. Эти процедуры построены по одинаковому принципу», – поделился своим мнением Уэйд.

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