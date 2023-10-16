Дуэйн Уэйд провел параллель между драфтом НБА и выбором рабов
Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд сравнил драфт лиги, когда клубы ищут подходящих игроков, с процессом выбора рабов.
«Их приводят и отмывают. Просто чтобы продать, а потом нанести клеймо... Я думал только о том, каким меня создал Бог и как хорошо подходит мое телосложение. Если вы хотите попасть в НБА, то ваше телосложение имеет значение. У меня длинные руки, подходящее телосложение, атлетизм. Вот почему меня выбрали... Тот же процесс, который изменил судьбу моей семьи, тот же процесс, который сделал нас порабощенными. Это то же самое.
Привести себя в порядок и позволить им выбрать меня. Эти процедуры построены по одинаковому принципу», – поделился своим мнением Уэйд.
А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
Для рабов жизнь это борьба, ради выживания поставлено все
Этот же балбес получал миллионы ( и получает их благодаря тому что играл в рабской Лиге, но уже от рекламных контактов) , жил/живет как король , купается в роскоши
Не берите интервью у таких балбесов
Собеседование это тоже наверное форма рабства? Или вступительные экзамены в университет? Или отбор в полицию, пожарную часть?
Мне кажется, или в НБА игроки приходят добровольно, а потом получают половину доходов лиги? Или это про рабов и плантации было...
Очень жду диверсити лигу от Дуэйна Уэйда. Даже сам приеду, поучаствую. С одышкой, перекурами, ужасным броском. Но если он меня не возьмёт и не будет платить деньги, значит он не уважает мое разнообразие.
Не удивительно.