Дуэйн Уэйд провел параллель между драфтом НБА и выбором рабов

Теги Майами Дуэйн Уэйд НБА драфт НБА Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд сравнил драфт лиги, когда клубы ищут подходящих игроков, с процессом выбора рабов.

«Их приводят и отмывают. Просто чтобы продать, а потом нанести клеймо... Я думал только о том, каким меня создал Бог и как хорошо подходит мое телосложение. Если вы хотите попасть в НБА, то ваше телосложение имеет значение. У меня длинные руки, подходящее телосложение, атлетизм. Вот почему меня выбрали... Тот же процесс, который изменил судьбу моей семьи, тот же процесс, который сделал нас порабощенными. Это то же самое.

Привести себя в порядок и позволить им выбрать меня. Эти процедуры построены по одинаковому принципу», – поделился своим мнением Уэйд.

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22 комментария

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Генри Суслофф
Какие же мерзкие дяди, выбрали человека на драфте, забросали деньгами на несколько поколений вперёд
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Бондарев Олег
Мысль-то правильная, капитализм - добровольное рабство и прочее. Но альтернатива-то в чем?) Опять же - не хочешь не выставляйся на драфт. Но теперь-то, купаясь в роскоши, легко горделиво вскидывать подбородок. А ты пойди и раздай деньги молодым игрокам, чтобы им не приходилось продавать себя толстым дядям с большими кошельками.
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4eLOVE4iK
Сказал миллионер, которого на этот драфт не в цепях привели а он сам туда со школьной скамьи рвался и мечтал там оказаться! Интересно какого боссам Майами Хит щас слышать что они на Вейда оказывается клеймо поставили! Не ожидал конечно услышать такую глупость от флеша.
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melmi
Порой ощущение что Ирвингам/ Уэйдам лучше не давать право высказываться в СМИ. Насколько умные игроки -настолько глупые люди
Для рабов жизнь это борьба, ради выживания поставлено все
Этот же балбес получал миллионы ( и получает их благодаря тому что играл в рабской Лиге, но уже от рекламных контактов) , жил/живет как король , купается в роскоши
Не берите интервью у таких балбесов
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Van
Ой ой... Вот, кстати, одна из причин, почему Джордан буквально баскетбольное божество при жизни. Он мало что говорит.

Собеседование это тоже наверное форма рабства? Или вступительные экзамены в университет? Или отбор в полицию, пожарную часть?

Мне кажется, или в НБА игроки приходят добровольно, а потом получают половину доходов лиги? Или это про рабов и плантации было...

Очень жду диверсити лигу от Дуэйна Уэйда. Даже сам приеду, поучаствую. С одышкой, перекурами, ужасным броском. Но если он меня не возьмёт и не будет платить деньги, значит он не уважает мое разнообразие.
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mephist13
(с) Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует...
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Алексей Никишин
Совсем поплыл. А по каким критериям должны выбирать в спортивную организацию? Создай свою ассоциацию и набирай кого хочешь, кто только это смотреть будет.
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Биомеханоид
Ответ Генри Суслофф
Какие же мерзкие дяди, выбрали человека на драфте, забросали деньгами на несколько поколений вперёд
Обували, одевали, кормили, лечили, платили. Грёбаные эксплуататоры. Судьба-злодейка, хоть песню шансона записывай.
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Андрей 13
Можно ли было еще сильнее оскорбить свой народ, который пребывал в рабстве, чем это сделал Уэйд своим высказыванием, проведя такую параллель... Учитывая сколько миллионов он получил, какое отношение к игрокам НБА, они богаты и знамениты, могут позволить себе все, и не думать ни о чем. И, как следствие такой тяжелой жизни, Уэйд выдает то, что он выдал. С ним все понятно, ума нет, он это подтвердил неоднократно, как и многие другие его коллеги "каторжники" из НБА. Как к такому заявлению отнесется их чернокожее сообщество?
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mailman
абсолютно свободные и независимые только бомжики, все остальные, так или иначе, от чего то и от кого то завтсят, то есть рабы в понимании Вейда
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Gulom Azizkhujaev
Врача! вызывайте врача!
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bear7904
Ответ Бондарев Олег
Мысль-то правильная, капитализм - добровольное рабство и прочее. Но альтернатива-то в чем?) Опять же - не хочешь не выставляйся на драфт. Но теперь-то, купаясь в роскоши, легко горделиво вскидывать подбородок. А ты пойди и раздай деньги молодым игрокам, чтобы им не приходилось продавать себя толстым дядям с большими кошельками.
Все верно, только вскидывать допинг челюсть)
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ɔculpa
Ответ 4eLOVE4iK
Сказал миллионер, которого на этот драфт не в цепях привели а он сам туда со школьной скамьи рвался и мечтал там оказаться! Интересно какого боссам Майами Хит щас слышать что они на Вейда оказывается клеймо поставили! Не ожидал конечно услышать такую глупость от флеша.
Ну теперь, когда все бабки и почести от НБА получены, самое время побыть глубокомысленным и угнетённым.
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Бондарев Олег
Ответ Андрей 13
А виноват точно капитализм? Или все таки стремление человека к благам, причем зачастую любыми способами? И ради этого не только имя, честь и достоинство продадут, но и свою задницу. И еще в почете будут, так как социальный статус в обществе определяется уровнем дохода. Чем больше денег, тем ты выше над остальными. Но некоторые еще и уважения требуют.
А я разве говорил, что капитализм в чем-то виноват?) Под неимением альтернатив я имел в виду то же, что и вы, по сути: поскольку человек всегда будет стремиться жить лучше, этот порочный круг не разорвать - чем больше денег, тем алчней человек, тем больше ему нужно. К сожалению или к счастью.
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Mushroombeard
Какая же каша у него в голове
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alexhub
Миличича выбрали первым рабом..
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boller_73
Самое забавное, что он сравнивает драфт с рабство, не зная что такое рабство как таковое. Максимум видел в фильмах и смотрел в кино, но как же любимую повесточку не использовать. Это как если бы мы сейчас рассуждали о крепостном праве, которое когда то было, с какими то нашими предками, о которых мы знать не знаем
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Vladislav Khromov
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Андрей 13
Ответ Бондарев Олег
Мысль-то правильная, капитализм - добровольное рабство и прочее. Но альтернатива-то в чем?) Опять же - не хочешь не выставляйся на драфт. Но теперь-то, купаясь в роскоши, легко горделиво вскидывать подбородок. А ты пойди и раздай деньги молодым игрокам, чтобы им не приходилось продавать себя толстым дядям с большими кошельками.
А виноват точно капитализм? Или все таки стремление человека к благам, причем зачастую любыми способами? И ради этого не только имя, честь и достоинство продадут, но и свою задницу. И еще в почете будут, так как социальный статус в обществе определяется уровнем дохода. Чем больше денег, тем ты выше над остальными. Но некоторые еще и уважения требуют.
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vzi
Там же писали, что у него семья какая-то странная.
Не удивительно.
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Nikolay
вообще злодеи, Майами его выбрали и на старости платить по крупному не хотели, в Чикаго ушел. Дуэйн освобожденный.
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Так а решение какое предложено?)
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