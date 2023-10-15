Кристапс Порзингис о решении пропустить ЧМ: «Это было очень тяжело»

Теги травмы Бостон НБА Кристапс Порзингис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард «Бостона» Кристапс Порзингис рассказал о решении пропустить чемпионат мира-2023 из-за подошвенного фасциита правой стопы.

«Это было очень тяжело. В тот день, когда я принял решение, точнее, не я, а мы приняли решение, мне пришлось сказать тренеру, что я не смогу играть. Это было очень тяжело.

Сейчас меня ничего не беспокоит. Медицинский персонал проделал невероятную работу, медленно вводя меня в игру. Я хотел сразу выйти играть, как только приехал в тренировочный лагерь, но они меня удержали. Я послушал их, и все прошло идеально, я готов к тренировочному лагерю и готов к работе», – сказал Порзингис.

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1 комментарий

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Eduard Rastryopin
Еще большой вопрос,играй Латвия с Порзингисом,заняла бы она рекордное 5е место.
А так и болячки подлечил,и за товарищей на ЧМ порадовался.
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