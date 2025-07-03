Джордан Нвора покинул «Анадолу Эфес» после одного сезона в команде

Джордан Нвора завершил игру за «Анадолу Эфес».

Американский форвард (26 лет, 203 см) провел свой первый сезон за пределами НБА.

Нвора набирал 8,4 очка и 3,5 подбора за 17,9 минуты в среднем в Евролиге, реализуя 43,8% бросков с игры и 35,7% из-за дуги.

Форвард был выбран 45-м на драфте-2020 НБА и отыграл 4 года в лиге, выступая за «Милуоки», «Индиану» и «Торонто».