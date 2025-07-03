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Калеб Хоумсли присоединится к «Бахчешехиру»

Калеб Хоумсли вернется в Турцию.

Американский защитник играл в «Тофаше» после ухода из «Зенита» в 2023 году. В сезоне-2024/25 Хоумсли попробовал себя в Испании и поучаствовал в походе «Гран-Канарии» в Еврокубке. Его команда пробилась в финал, но уступила «Хапоэлю».

Хоумсли набирал 11,9 очка, 1,9 подбора и 2,2 передачи в среднем в клубном турнире.

Следующий сезон защитник (28 лет, 198 см) проведет в «Бахчешехире», который помог выбить в полуфинале прошедшего Еврокубка.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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