Крис Дуарте выйдет в старте «Сакраменто» в предсезонном матче против «Голден Стэйт»

Теги Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА Крис Дуарте Баскетбол

Крис Дуарте начнет предсезонную игру против «Голден Стэйт» в стартовом составе «Сакраменто», сообщает обозреватель Джеймс Хэм со ссылкой на главного тренера Майка Брауна.

«Кингз» выменяли Дуарте этим летом.

Выступая за «Индиану», Дуарте был одним из лучших новичков в сезоне-2021/22, набирая в среднем 13,1 очка за игру и реализуя 43,2% бросков с игры и 36,9% из-за дуги.

В прошедшем сезоне показатели защитника составили 7,9 очка при 36,9% с игры и 31,6% из-за трехочковой линии.

Встреча состоится в ночь на понедельник, 16 октября, 04:30 по мск.

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