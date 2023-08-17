Монте Макнэр об обмене Криса Дуарте: «Наша оценка игрока начинается еще до его появления в лиге. Тот факт, что он уже играл с Сабонисом, конечно, имел значение»

Генеральный менеджер « » Монте Макнэр объяснил, почему организация выменяла защитника .

Выступая за «Индиану», Дуарте был одним из лучших новичков в сезоне-2021/22, набирая в среднем 13,1 очка за игру и реализуя 43,2% бросков с игры и 36,9% из-за дуги.

В прошедшем сезоне показатели защитника составили 7,9 очка при 36,9% с игры и 31,6% из-за трехочковой линии.

«Тот факт, что он уже играл с Сабонисом, и у них здорово получалось, конечно, имел значение. Но у него есть габариты, бросок, способность обороняться или разобраться самому в нападении. Думаю, что он впишется в то, как мы играем на обеих сторонах площадки.

Наша оценка игрока начинается еще до его появления в лиге, и даже если мы можем задрафтовать одного, двух, трех игроков за год, наши специалисты работают над этим в течение нескольких лет до этого и, конечно, в процессе драфта. Поэтому Криса мы знали давно: он понравился нам еще до драфта, и мы следили за ситуацией вокруг него», – сказал Макнэр.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают