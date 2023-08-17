Монте Макнэр об обмене Криса Дуарте: «Наша оценка игрока начинается еще до его появления в лиге. Тот факт, что он уже играл с Сабонисом, конечно, имел значение»

Теги Сакраменто НБА Монте Макнэр Крис Дуарте Баскетбол

Генеральный менеджер «Сакраменто» Монте Макнэр объяснил, почему организация выменяла защитника Криса Дуарте.

Выступая за «Индиану», Дуарте был одним из лучших новичков в сезоне-2021/22, набирая в среднем 13,1 очка за игру и реализуя 43,2% бросков с игры и 36,9% из-за дуги.

В прошедшем сезоне показатели защитника составили 7,9 очка при 36,9% с игры и 31,6% из-за трехочковой линии.

«Тот факт, что он уже играл с Сабонисом, и у них здорово получалось, конечно, имел значение. Но у него есть габариты, бросок, способность обороняться или разобраться самому в нападении. Думаю, что он впишется в то, как мы играем на обеих сторонах площадки.

Наша оценка игрока начинается еще до его появления в лиге, и даже если мы можем задрафтовать одного, двух, трех игроков за год, наши специалисты работают над этим в течение нескольких лет до этого и, конечно, в процессе драфта. Поэтому Криса мы знали давно: он понравился нам еще до драфта, и мы следили за ситуацией вокруг него», – сказал Макнэр.

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1 комментарий

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Stephan Carrypenko
Крепкий ролевик, с мозгами, идеально зайдёт
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