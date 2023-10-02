Тайрон Лю: «Ковингтон заслуживал того, чтобы играть немного больше. Это моя вина»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю на пресс-конференции признался, что тяжелый форвард команды Роберт Ковингтон должен был иметь более важную роль на паркете в прошлом сезоне.
«Ро-Ко заслуживал того, чтобы играть немного больше. Это моя вина, что я не дал ему больше возможностей», – сказал Лю.
32-летний форвард проводил на паркете в среднем 16,2 минуты за матч в регулярке, набирая 6 очков и 3,5 подбора.
Летом Ковингтон признавался, что не общался с тренером после окончания сезона.
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