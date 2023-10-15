Фанатов «Будучности» задержали в Анкаре после матча с местным «Тюрк Телекомом». Их обвиняли в подготовке теракта, но оправдали и завтра отправят на родину

Теги Еврокубок болельщики чемпионат Турции Адриатическая лига Тюрк Телеком Будучность Баскетбол

В среду, 11 октября, «Будучность» проиграла в Еврокубке «Тюрк Телекому» (77:79), а ее фанатам пришлось столкнуться с проблемами, связанными с турецкими правоохранительными органами.

После игры были арестованы семь болельщиков черногорского клуба.

После того как первый автобус с болельщиками был отпущен, второй был остановлен на выезде из Анкары с обвинением, что они являются членами преступной группировки и готовят теракт.

«По нашим сведениям, они были похищены и взяты под стражу с серьезными обвинениями в терроризме и планировании убийства, что не соответствует действительности, поскольку они приехали поддержать свою команду, но даже фотографии с матча и реквизит болельщиков не помогли им доказать это турецкой полиции», – сказал Vijesti лидер фанатской группы Александр Иванович.

Все семь болельщиков были оправданы. Министерство иностранных дел Черногории объявило, что они должны вернуться в страну в понедельник.

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