Никола Йокич на массажном столе в прямом эфире следил за лошадиными скачками

2-кратный MVP и чемпион НБА-2023 Никола Йокич уже думает о дорогих ему лошадиных скачках, вернувшись в США после проведенного в Сербии межсезонья.

Официальный аккаунт « » опубликовал фотографии Йокича, лежащего на массажном столе и следящего за скачками в прямой трансляции.

Фото: Denver Nuggets

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