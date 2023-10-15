Никола Йокич на массажном столе в прямом эфире следил за лошадиными скачками

Теги Денвер НБА фото Никола Йокич Баскетбол

2-кратный MVP и чемпион НБА-2023 Никола Йокич уже думает о дорогих ему лошадиных скачках, вернувшись в США после проведенного в Сербии межсезонья.

Официальный аккаунт «Денвера» опубликовал фотографии Йокича, лежащего на массажном столе и следящего за скачками в прямой трансляции.

Фото: Denver Nuggets

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2 комментария

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Oleg Olegov
Лучшие скачки были в Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх. Я так переживал за Полюбвикса и Шумикса, что чуть не поседел.
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Agent Smith
Прочел эту новость сидя на унитазе🏀
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