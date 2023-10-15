Никола Йокич на массажном столе в прямом эфире следил за лошадиными скачками
2-кратный MVP и чемпион НБА-2023 Никола Йокич уже думает о дорогих ему лошадиных скачках, вернувшись в США после проведенного в Сербии межсезонья.
Официальный аккаунт «Денвера» опубликовал фотографии Йокича, лежащего на массажном столе и следящего за скачками в прямой трансляции.
Фото: Denver Nuggets
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