Чемпионат Франции. «Страсбур» против «Лиможа», «Гравлин-Дюнкерк» примет «Виллербан» и другие матчи
В субботу, 23 сентября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А.
В рамках регулярного чемпионата «Страсбур» сыграет с «Лиможем», «Гравлин-Дюнкерк» примет «Виллербан».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Antarès»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Halle André-Vacheresse»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Palais des Sports Pierre-Rate»
- Дата проведения
- 23 сентября, 22.00, «Sportica»
Положение команд: Шоле – 1-0, Сен-Кантен – 1-0, Бурк – 1-0, Блуа – 1-0, Нанси – 1-0, Монако – 1-0, Страсбур – 1-0, Париж – 1-0, Виллербан – 1-0, Нантер – 0-1, Дижон – 0-1, Ле-Ман – 0-1, Ле-Портель – 0-1, Лимож – 0-1, Элан Шалон – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Роанн – 0-1, Метрополитан – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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