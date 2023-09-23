Чемпионат Франции. «Страсбур» против «Лиможа», «Гравлин-Дюнкерк» примет «Виллербан» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман Нанси Страсбур чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Роанн Лимож Париж Бурк Блуа Сен-Кантен Баскетбол

В субботу, 23 сентября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А.

В рамках регулярного чемпионата «Страсбур» сыграет с «Лиможем», «Гравлин-Дюнкерк» примет «Виллербан».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Страсбур – Лимож
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Rhénus Sport»
Онлайн матча

Ле-Ман – Блуа
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Antarès»
Онлайн матча

Роанн – Нанси
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Бурк – Метрополитан
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Сен-Кантен – Париж
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Sportica»
Онлайн матча

Положение команд: Шоле – 1-0, Сен-Кантен – 1-0, Бурк – 1-0, Блуа – 1-0, Нанси – 1-0, Монако – 1-0, Страсбур – 1-0, Париж – 1-0, Виллербан – 1-0, Нантер – 0-1, Дижон – 0-1, Ле-Ман – 0-1, Ле-Портель – 0-1, Лимож – 0-1, Элан Шалон – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Роанн – 0-1, Метрополитан – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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