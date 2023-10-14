Никита Курбанов: «Сравнивать кино о ЦСКА с «Последним танцем» не буду. У армейцев своя история»

Теги Майкл Джордан ЦСКА Никита Курбанов Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Капитан ЦСКА Никита Курбанов поделился впечатлениями от просмотра фильма «ЦСКА. В сердце навсегда», посвященного 100-летию баскетбольного клуба.

«Фильм пропитан легендарными личностями и моментами. И величие клуба изображено на экране не в 15-30 минутах, как в каком-то ролике, а в полномасштабном кино.

Сравнивать это кино с «Последним танцем» (мини-сериал о легенде баскетбола Майкле Джордане – Sports.ru) или любым другим фильмом о спорте не буду. Мы же не сравниваем себя с Майклом Джорданом. У ЦСКА своя история, и здесь не вопрос в том, чтобы превзойти кого-то. Это продукт, который хочется пересмотреть через 5, 10, 15 лет, и испытать те же чувства и даже мурашки», – заявил Курбанов.

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1 комментарий

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Sergey Smirnov
Последний танец почему-то нравится людям далеким от баскетбола. Я так и не понял, что там может быть интересно человеку, который хоть немного в теме.
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