Даг Макдермотт о Вембаньяме: «Никогда не видел, чтобы новичок был настолько уверен в себе и своей трудовой этике»
Легкий форвард «Сан-Антонио» Даг Макдермотт высказался о потенциале первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.
«Его потенциал безграничен. Очень целеустремленный, он работает, не покладая рук, и именно такой у него склад ума. Никогда не видел, чтобы кто-то из новичков был настолько уверен в себе и своей трудовой этике.
Просто замечательно, что он у нас в команде, потому что это идеальное место для того, чтобы он мог проявить себя», – приводит слова Макдермотта обозреватель Том Осборн.
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