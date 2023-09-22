Ювелир подарил Аарону Гордону кулон в виде его постер-данка через Лэндри Шэмета

Ювелир форварда « » и его хороший друг Buckz The Jeweler подарил чемпиону НБА-2023 кулон в виде его известного постер-данка через , сообщает TMZ

Оба баскетболиста украшены бриллиантами VS1 весом 6,54 карата, отмечает таблоид.

Вместо баскетбольного мяча Гордон держит в руках Кубок Ларри О’Брайена, который он выиграл всего через несколько месяцев после «рожденственского» данка в декабре прошлого года.

«На создание этой подвески у меня и моей команды ушло 504 часа, чтобы воплотить в жизнь все до мельчайших деталей. Я знал, что должен запечатлеть этот великий момент на кулоне», – сказал ювелир.



Он утверждает, что украшение стоило бы его клиентам порядка 20 000 долларов, но Buckz сделал кулон для Гордона абсолютно бесплатно в благодарность за веру в него, когда он только начинал свой путь в ювелирном деле.