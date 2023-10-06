Чемпионат Турции. «Сасмунспор» встретится с «Меркезефенди»

Теги результаты чемпионат Турции Меркезефенди Самсунспор Баскетбол

В пятницу, 6 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Сасмунспор» встретится с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Самсунспор – Меркезефенди
Дата проведения
6 октября, 19.00
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 1-0, Галатасарай – 1-0, Тофаш – 1-0,  Анадолу Эфес – 1-0, Маниса – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Дарушафака – 1-0, Петким Спор – 1-0, Каршияка – 0-1, Бешикташ – 0-1, Бурсаспор – 0-1, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Самсунспор – 0-1, Меркезефенди – 0-1, Бодрумспор – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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