Кайри Ирвинг о 34-м месте в рейтинге ESPN: «Кого это волнует? Рейтинги ни черта не значат»

Разыгрывающий « » отреагировал на то, что ESPN поставил его на 34-е место среди лучших игроков НБА.

«Кого это волнует? Меня рейтинги никогда не волновали.

Рейтинги ни черта не значат в этой лиге, особенно от ESPN или любой другой медиа-платформы. На мой взгляд, большинство аналитиков не являются заслуживающими доверия источниками, я не уважаю ни их, ни их мнение», – написал Ирвинг в соцсети.

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