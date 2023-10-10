Разыгрывающий « » назвал отличия между НБА и европейским баскетболом.

Словенец вернулся в Европу, где в Мадриде техасской команде предстоит провести выставочный матч с « ».

«В совсем другой баскетбол. Более широкая площадка, трехочковая линия находится дальше от кольца.

В Европе более командный баскетбол, меньше минут, при этом вы играете больше как команда. Очень важны комбинации. Мне кажется, что в НБА не так много комбинаций. В Европе же командный баскетбол очень важен», – подчеркнул он.

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