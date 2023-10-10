Лука Дончич: «В НБА не так много комбинаций, как в Европе»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич назвал отличия между НБА и европейским баскетболом.
Словенец вернулся в Европу, где в Мадриде техасской команде предстоит провести выставочный матч с «Реалом».
«В НБА совсем другой баскетбол. Более широкая площадка, трехочковая линия находится дальше от кольца.
В Европе более командный баскетбол, меньше минут, при этом вы играете больше как команда. Очень важны комбинации. Мне кажется, что в НБА не так много комбинаций. В Европе же командный баскетбол очень важен», – подчеркнул он.
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