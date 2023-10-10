Лука Дончич: «В НБА не так много комбинаций, как в Европе»

Теги Даллас Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич назвал отличия между НБА и европейским баскетболом.

Словенец вернулся в Европу, где в Мадриде техасской команде предстоит провести выставочный матч с «Реалом».

«В НБА совсем другой баскетбол. Более широкая площадка, трехочковая линия находится дальше от кольца.

В Европе более командный баскетбол, меньше минут, при этом вы играете больше как команда. Очень важны комбинации. Мне кажется, что в НБА не так много комбинаций. В Европе же командный баскетбол очень важен», – подчеркнул он.

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5 комментариев

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pulyalke
айзо наше всё ёпт
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Сергей Орлов
В НБА их две: пик-н-ролл и изоляция)
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fhneh
Комбинации в нба? Беру мяч, короткий дриблинг, степбэк, дальняя треха. Ваш Лука Дончич
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engine_10
ну вообще проблема Луки в нба как раз в том, чтобы баскетбол с ним в Мэвс стал более командным, чтобы он не умирал к 4-ой четверти таща всё на себе
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