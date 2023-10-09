Джейлен Грин о новой роли: «Име Удока сказал, что мне нужно быть универсальным игроком. Чувствую, что могу им стать»
Разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин рассказал, как будет подстраиваться под систему нового главного тренера Име Удоки.
Удока отметил, что защитник теперь будет больше играть без мяча.
«Я совсем не против этого. Все, что нужно для победы. В первый год я был без мяча, во второй – наоборот. Вернемся к истокам. Понимаю, что от меня требуется. Все, что нужно сделать для победы, я готов сделать.
Име сказал, что мне нужно быть универсальным игроком. Чувствую, что могу им стать. Как набирать очки в НБА я уже показал. Теперь впереди игра в обороне, задействование партнеров во владениях, лидерские качества. Как только всему этому научусь, набирать очки станет еще легче», – сказал Грин.
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