Джейлен Грин о новой роли: «Име Удока сказал, что мне нужно быть универсальным игроком. Чувствую, что могу им стать»

Разыгрывающий « » рассказал, как будет подстраиваться под систему нового главного тренера .

Удока отметил, что защитник теперь будет больше играть без мяча.

«Я совсем не против этого. Все, что нужно для победы. В первый год я был без мяча, во второй – наоборот. Вернемся к истокам. Понимаю, что от меня требуется. Все, что нужно сделать для победы, я готов сделать.

Име сказал, что мне нужно быть универсальным игроком. Чувствую, что могу им стать. Как набирать очки в НБА я уже показал. Теперь впереди игра в обороне, задействование партнеров во владениях, лидерские качества. Как только всему этому научусь, набирать очки станет еще легче», – сказал Грин.

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