«Селтикс» подписали Кайлора Келли

« » подписал негарантированный контракт с центровым Кайлором Келли (26 лет, 213 см).

После предсезонки игрок присоединится к фарм-клубу «Селтикс» в G-лиге.

Келли не был выбран на драфте НБА 2020 года. Он играл в G-лиге, а также в Канаде и Германии. В 21 матче за «Рэпторс 905» в прошлом сезоне центровой набирал в среднем 7,5 очка, 4,9 подбора и 1,3 блок-шота за 15,3 минуты за встречу.

Межсезонье НБА-2023 – уникальное. Звезд меняют чаще обычного, а причина – новые правила, которые еще не действуют