Девон Холл не сыграет против «Фенербахче»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Милан Девон Холл Баскетбол

Атакующий защитник «Милана» Девон Холл не поможет своей команде в матче Евролиги против «Фенербахче», сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что причиной этому является мышечная усталость после последней тренировки.

Показатели защитника в прошлом сезоне составили 7,2 очка, 2,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

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