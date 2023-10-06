Девон Холл не сыграет против «Фенербахче»
Атакующий защитник «Милана» Девон Холл не поможет своей команде в матче Евролиги против «Фенербахче», сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что причиной этому является мышечная усталость после последней тренировки.
Показатели защитника в прошлом сезоне составили 7,2 очка, 2,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
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