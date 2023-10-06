Девон Холл не сыграет против «Фенербахче»

Атакующий защитник « » не поможет своей команде в матче против « », сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что причиной этому является мышечная усталость после последней тренировки.

Показатели защитника в прошлом сезоне составили 7,2 очка, 2,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

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