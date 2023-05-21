Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Анадолу Эфесу», «Тюрк Телеком» разгромил «Петким Спор»

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В воскресенье, 21 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Меркезефенди» проиграл «Анадолу Эфесу», «Тюрк Телеком» разгромил «Петким Спор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Анадолу Эфес 71:94 (17:21, 16:26, 17:25, 21:22)
Дата проведения
21 мая, 13.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча
Меркезефенди
Эрол (15), Хэмилтон (8), Геле (4), Рэтан-Мэйс (3 + 8 передач + 6 потерь), Тюлюоглу (0) – старт; Харрис (21 + 5 потерь), Олмаз (8), Айдын (6), Дириль (3), Baştan (3).
Анадолу Эфес
Бобуа (13), Брайант (12 + 7 подборов), Ларкин (10), Жижич (10), Клайберн (3) – старт; Тунджер (21), Арна (12), Данстон (7 + 7 подборов), Халталы (6), Балбай (0).

Тюрк Телеком – Петким Спор 115:66 (23:15, 33:16, 22:15, 37:20)
Дата проведения
21 мая, 18.00, «Ankara Spor Salonu Küçük»
Онлайн матча
Тюрк Телеком
Бутей (21 + 7 подборов), Онджель (13), Кошут (12 + 9 подборов), Демир (6 + 10 подборов), Грант (4) – старт; Джонс (18), Йылмаз (15 + 7 передач), Сестина (14), Гюлер (7), Тэйлор (5).
Петким Спор
Бут (12 + 8 передач + 5 потерь), Перкинс (10), Олдридж (6), Прюитт (3), Симмонс (1) – старт; Эргиндениз (11), Энгин (9), Улусой (6), Гюльтекин (4), Хаджиоглу (2), Арар (2), Йылдырым (0).

Положение команд: Тюрк Телеком – 25-5, Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-8, Каршияка – 21-9, Бурсаспор – 17-12, Дарушафака – 16-15, Тофаш – 15-15,  Галатасарай – 14-16, Бахчешехир – 13-17, Бююкчекмедже – 13-17,  Петким Спор – 12-18, Маниса – 12-18, Меркезефенди – 11-19, Бешикташ – 10-20,  Газиантеп – 9-22, Коньяспор – 7-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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