Леброн Джеймс пропустит первый предсезонный матч против «Уорриорз»

Теги предсезонные матчи Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не будет играть в первом предсезонном матче команды против «Голден Стэйт» в субботу.

При этом звезда «Лейкерс» планирует получить много игровой практики в «предсезонке».

«Шесть предсезонных матчей. Надеюсь, мне удастся сыграть хотя бы в половине из них. Но посмотрим. Я думаю, это будет зависеть от ситуации. Точно пропущу субботнюю игру в Заливе. После этого посмотрим», – признался Леброн.

Джеймс, которому в декабре исполнится 39 лет, является самым возрастным действующим игроком НБА.

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