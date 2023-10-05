Журналистка Мишель Бидл считает, что суперзвезда « » сыграл роль в ее увольнении из шоу «NBA Countdown», где ее заменила Рэйчел Николс.

«Да, вы знаете, он влиятельный парень. Невозможно обойти стороной тот факт, что он сам по себе является империей и организацией. С уважением отношусь к тому, что он построил такую мощную организацию на имени и добивается успеха. Так что да, его будут слушать», – сказала Бидл.

Ранее Бидл заявляла, что Джеймс пытался добиться ее увольнения с ESPN после того, как она высмеяла «Решение».

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