«Он влиятельный парень». Журналистка Мишель Бидл считает, что Леброн Джеймс сыграл роль в ее увольнении

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Журналистка Мишель Бидл считает, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс сыграл роль в ее увольнении из шоу «NBA Countdown», где ее заменила Рэйчел Николс.

«Да, вы знаете, он влиятельный парень. Невозможно обойти стороной тот факт, что он сам по себе является империей и организацией. С уважением отношусь к тому, что он построил такую мощную организацию на имени и добивается успеха. Так что да, его будут слушать», – сказала Бидл.

Ранее Бидл заявляла, что Джеймс пытался добиться ее увольнения с ESPN после того, как она высмеяла «Решение».

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

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6 комментариев

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Jazzzz
Черное наследие Леброна
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PersonalJesuss
Ответ NikolayOss
Всё по заветам Малкольма Икса, добился замены белой на чёрную.
но ведь николс белая...
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Михаил Клинчаев
Ответ NikolayOss
Всё по заветам Малкольма Икса, добился замены белой на чёрную.
Они обе белые
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Чубака из половины Шака
ЛебронДжеймс - действительно успешно развивающий бизнес проект. Но какую роль в ней занимает атлетичный чернокожий вечно молодой ветеран не совсем ясно. Да и не так это важно. Мячиком стучит, рекорды бьет, на камеру улыбается.
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