Эди Тавареш не поможет «Реалу» в матче против «Басконии»

Центровой « » пропустит первый матч команды в новом сезоне против «Басконии», который состоится завтра.

Об этом сообщает журналист Карлос Санчез Блас.

Тавареш не смог помочь своей команде 1 октября в матче против «Барселоны» (86:79).

Сообщалось о плохом самочувствии баскетболиста.

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