Эди Тавареш не поможет «Реалу» в матче против «Басконии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония Реал Эди Тавареш Баскетбол

Центровой «Реала» Эди Тавареш пропустит первый матч команды в новом сезоне Евролиги против «Басконии», который состоится завтра.

Об этом сообщает журналист Карлос Санчез Блас.

Тавареш не смог помочь своей команде 1 октября в матче против «Барселоны» (86:79).

Сообщалось о плохом самочувствии баскетболиста.

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