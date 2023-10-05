Эди Тавареш не поможет «Реалу» в матче против «Басконии»
Центровой «Реала» Эди Тавареш пропустит первый матч команды в новом сезоне Евролиги против «Басконии», который состоится завтра.
Об этом сообщает журналист Карлос Санчез Блас.
Тавареш не смог помочь своей команде 1 октября в матче против «Барселоны» (86:79).
Сообщалось о плохом самочувствии баскетболиста.
Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют
«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА
Медиадень НБА создан для Джимми Батлера. Новый сезон начинается с женской прически, накрашенных ногтей и проколотых губ, ноздрей и бровей
Комментарии