«Орландо» воспользовался опциями продления контрактов Паоло Банкеро, Джейлена Саггса и Франца Вагнера до 2025 года

Теги переходы Орландо НБА Франц Вагнер Джейлен Саггс Паоло Банкеро Баскетбол

«Орландо» продлил контракты Паоло Банкеро, Джейлена Саггса и Франца Вагнера до конца сезона-2024/25, воспользовавшись соответствующими опциями в соглашениях с игроками.

У команд НБА до 31 октября есть возможность использовать опции продления в контрактах игроков, которые были выбраны в первых раундах драфтов-2021 и 2022.

Сезон-2024/25 станет третьим для Банкеро в НБА. Саггс и Вагнер будут выступать в лиге уже четвертый год.

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1 комментарий

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Ratmir90
Банкеро и Вагнер будущие лидеры команды, чего не скажешь про Саггса, хотя он был выше выбран чем Вагнер, пока не может раскрыться.
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