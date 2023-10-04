«Орландо» воспользовался опциями продления контрактов Паоло Банкеро, Джейлена Саггса и Франца Вагнера до 2025 года
«Орландо» продлил контракты Паоло Банкеро, Джейлена Саггса и Франца Вагнера до конца сезона-2024/25, воспользовавшись соответствующими опциями в соглашениях с игроками.
У команд НБА до 31 октября есть возможность использовать опции продления в контрактах игроков, которые были выбраны в первых раундах драфтов-2021 и 2022.
Сезон-2024/25 станет третьим для Банкеро в НБА. Саггс и Вагнер будут выступать в лиге уже четвертый год.
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