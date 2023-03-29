Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Будучность», «Ульм» встретится с «Клужем» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Цедевита-Олимпия Гран-Канария Тюрк Телеком Будучность Шленск Рейер Венеция Клуж Ульм Тренто Литкабелис Прометей Бурк Гамбург Баскетбол

В среду, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут семь матчей.

Турецкий «Тюрк Телеком» примет черногорскую «Будучность», немецкий «Ульм» встретится с румынским «Клужем».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
29 марта, 19.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Ульм Германия  –  Клуж Румыния
Дата проведения
29 марта, 20.30, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
29 марта, 21.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия Словения  –  Бурк Франция
Дата проведения
29 марта, 21.45, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Прометей Украина – 13-4, Ховентуд Испания – 12-5, Литкабелис Литва – 10-7, Венеция Италия – 9-8, Ульм Германия – 10-7, Бурк Франция – 8-9, Бурсаспор Турция – 8-10, Брешия Италия – 8-10, Клуж Румыния – 5-12, Цедевита-Олимпия Словения – 3-14.

Группа B

Тюрк Телеком Турция  –  Будучность Черногория
Дата проведения
29 марта, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Тренто Италия  –  Шленск Польша
Дата проведения
29 марта, 21.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Гамбург Германия
Дата проведения
29 марта, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 14-3, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 13-5, Тюрк Телеком Турция – 12-5, Промитеас Греция – 11-7, Париж Франция – 10-8, Будучность Черногория – 9-8, Лондон Лайонс Великобритания – 8-10, Гамбург Германия – 6-11, Тренто Италия – 3-14, Шленск Польша – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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