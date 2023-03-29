Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Будучность», «Ульм» встретится с «Клужем» и другие матчи
В среду, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут семь матчей.
Турецкий «Тюрк Телеком» примет черногорскую «Будучность», немецкий «Ульм» встретится с румынским «Клужем».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 29 марта, 19.00, «Arena Riga»
- Дата проведения
- 29 марта, 20.30, «Ratiopharm Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 21.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 29 марта, 21.45, «Dvorana Stožice»
Положение команд: Прометей Украина – 13-4, Ховентуд Испания – 12-5, Литкабелис Литва – 10-7, Венеция Италия – 9-8, Ульм Германия – 10-7, Бурк Франция – 8-9, Бурсаспор Турция – 8-10, Брешия Италия – 8-10, Клуж Румыния – 5-12, Цедевита-Олимпия Словения – 3-14.
Группа B
- Дата проведения
- 29 марта, 20.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 21.00, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 29 марта, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 14-3, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 13-5, Тюрк Телеком Турция – 12-5, Промитеас Греция – 11-7, Париж Франция – 10-8, Будучность Черногория – 9-8, Лондон Лайонс Великобритания – 8-10, Гамбург Германия – 6-11, Тренто Италия – 3-14, Шленск Польша – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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