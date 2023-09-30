Амат Мбайе: «Москва – один из лучших городов мира»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Амат Мбайе Баскетбол

Форвард ЦСКА Амат Мбайе заявил, что ему нравится жить в России, куда он переехал из Турции в межсезонье-2023.

«Первые впечатления отличные, каждый день я со своей семьей. Моя дочь ходит в школу, жена тоже со мной, мы очень счастливы жить здесь.

Москва – один из лучших городов мира. Мы ощущаем это каждый день и наслаждаемся этим», – заявил Мбайе.

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