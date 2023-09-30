Станислав Еремин: «Насторожила зависимость ЦСКА от Каспера Уэйра»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин оценил состояние перед стартом нового сезона Лиги ВТБ.

«Не могу быть равнодушным к ЦСКА, этому клубу отдал многие годы. Мне кажется, что сейчас армейцы в очень непростом положении. ЦСКА всегда был лидером не только на паркете, но и по финансовым возможностям. Армейцы могли брать самых лучших, самых именитых игроков, и это лежало в основе побед. Сейчас, насколько я знаю, приходится денежки считать. Не всегда удается подписать тех, кого хотелось бы. Чувствуется, что есть проблемы по комплектованию команды именно с этой точки зрения.

Но по Суперкубку меня больше насторожила зависимость ЦСКА от одного игрока. Нет целостности, которой армейцы всегда характеризовались. А сейчас вся игра строилась от этого малыша, . Когда один человек в такой команде делает 27 бросков за игру... А так – это все равно ЦСКА. Там богатые традиции, богатый опыт, это должно передаваться. Остались российские игроки, которые тоже должны повлиять на химию команды. ЦСКА ни в коем случае нельзя исключать из категории фаворитов», – заявил .

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья