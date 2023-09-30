Станислав Еремин: «Насторожила зависимость ЦСКА от Каспера Уэйра»

Теги ЦСКА Станислав Еремин Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Заслуженный тренер России Станислав Еремин оценил состояние ЦСКА перед стартом нового сезона Лиги ВТБ.

«Не могу быть равнодушным к ЦСКА, этому клубу отдал многие годы. Мне кажется, что сейчас армейцы в очень непростом положении. ЦСКА всегда был лидером не только на паркете, но и по финансовым возможностям. Армейцы могли брать самых лучших, самых именитых игроков, и это лежало в основе побед. Сейчас, насколько я знаю, приходится денежки считать. Не всегда удается подписать тех, кого хотелось бы. Чувствуется, что есть проблемы по комплектованию команды именно с этой точки зрения.

Но по Суперкубку меня больше насторожила зависимость ЦСКА от одного игрока. Нет целостности, которой армейцы всегда характеризовались. А сейчас вся игра строилась от этого малыша, Каспера Уэйра. Когда один человек в такой команде делает 27 бросков за игру... А так – это все равно ЦСКА. Там богатые традиции, богатый опыт, это должно передаваться. Остались российские игроки, которые тоже должны повлиять на химию команды. ЦСКА ни в коем случае нельзя исключать из категории фаворитов», – заявил Еремин.

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