Эди Тавареш может пропустить матч с «Барселоной» из-за плохого самочувствия

Центровой « » может пропустить принципиальный матч чемпионата Испании с «Барселоной» из-за плохого самочувствия.

Тавареш не выходил на площадку в матче АСВ с «Манресой» в пятницу. Его участие в воскресном Эль-Класико называется маловероятным.

В полуфинале недавнего Суперкубка Тавареш набрал в игре с «Барселоной» 13 очков, 11 подборов и 4 блок-шота.

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