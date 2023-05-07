Чемпионат Турции.«Маниса» встретится с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Меркезефенди»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Тюрк Телеком Бурсаспор Бююкчекмедже Меркезефенди Маниса Баскетбол

В воскресенье, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» – с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Маниса – Бююкчекмедже
Дата проведения
7 мая, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Бешикташ – Бурсаспор
Дата проведения
7 мая, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Тюрк Телеком – Меркезефенди
Дата проведения
7 мая, 18.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 20-8, Анадолу Эфес – 19-8, Бурсаспор – 17-10, Дарушафака – 13-14, Тофаш – 13-15, Бююкчекмедже – 12-15, Галатасарай – 12-15, Бахчешехир – 12-16, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-17, Газиантеп – 9-19, Бешикташ – 8-18,  Коньяспор – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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