Чемпионат Турции.«Маниса» встретится с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Меркезефенди»
В воскресенье, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» – с «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 мая, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 7 мая, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
- Дата проведения
- 7 мая, 18.00, «Ankara Arena»
Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 20-8, Анадолу Эфес – 19-8, Бурсаспор – 17-10, Дарушафака – 13-14, Тофаш – 13-15, Бююкчекмедже – 12-15, Галатасарай – 12-15, Бахчешехир – 12-16, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-17, Газиантеп – 9-19, Бешикташ – 8-18, Коньяспор – 7-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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