Чемпионат Турции.«Маниса» встретится с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Меркезефенди»

В воскресенье, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Маниса» встретится с « », «Тюрк Телеком» – с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 22-4, Фенербахче – 21-5, – 20-8, Анадолу Эфес – 19-8, – 17-10, – 13-14, Тофаш – 13-15, Бююкчекмедже – 12-15, – 12-15, Бахчешехир – 12-16, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-17, Газиантеп – 9-19, – 8-18, Коньяспор – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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