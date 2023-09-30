Эдмонд Самнер подписал однолетний контракт с «Шарлотт»
Атакующий защитник Эдмонд Самнер (27 лет, 193 см) заключил однолетнее соглашение с «Шарлотт».
Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Самнер поборется за место в основном составе в тренировочном лагере команды.
В прошлом сезоне защитник выступал за «Бруклин». В 53 матчах сезона он набирал в среднем 7,1 очка, 1,5 подбора и 1,3 передачи при 46,1% реализации с игры.
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