Чемпионат Турции. «Газиантеп» проиграл «Дарушафаке», «Тофаш» был сильнее «Бахчешехира» и другие результаты
В субботу, 20 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоялись четыре матча.
«Газиантеп» проиграл «Дарушафаке», «Тофаш» был сильнее «Бахчешехира».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 мая, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
- Тофаш
- Туре (20 + 15 подборов), Мэнек (14), Эннис (10 + 6 передач), Бююктунджель (8), Дойл (0) – старт; Грэй (23), Угурлу (11), Дженгиз (6), Туна (0), Акдамар (0), Демир (0), Танышан (0).
- Дата проведения
- 20 мая, 15.30, «Ahmet Cömert Spor Salonu»
- Газиантеп
- Фрэнкэмп (17), Миллер-Макинтайр (16 + 8 передач), Эгбуну (13), Тюрен (10), Дотсон (8 + 6 передач) – старт; Яшар (20), Лютер (8), Батук (3), Огют (0 + 9 передач).
- Дата проведения
- 20 мая, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
- Бешикташ
- Фримен (23), Соколовски (18 + 8 подборов), Джексон-Картрайт (16 + 11 передач), Маккормак (16 + 12 подборов), Ашер (14 + 7 подборов) – старт; Ильясоглу (8), Гювен (5), Улубай (3), Конан (2), Йигитоглу (2), Онан (0), Йылдызлы (0).
- Дата проведения
- 20 мая, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Галатасарай
- Эннис (23 + 11 подборов + 7 передач), Кабака (14), Расселл (11), Кексал (9), Ристич (9) – старт; Калояро (18 + 8 подборов), Йылдызоглу (0), Карагюлле (0), Мустафа (0), Агва (0).
Положение команд: Тюрк Телеком – 24-5, Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 21-8, Каршияка – 21-9, Бурсаспор – 17-12, Дарушафака – 16-15, Тофаш – 15-15, Галатасарай – 14-16, Бахчешехир – 13-17, Бююкчекмедже – 13-17, Петким Спор – 12-17, Маниса – 12-18, Меркезефенди – 11-18, Бешикташ – 10-20, Газиантеп – 9-22, Коньяспор – 7-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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