Чемпионат Турции. «Газиантеп» проиграл «Дарушафаке», «Тофаш» был сильнее «Бахчешехира» и другие результаты

В субботу, 20 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоялись четыре матча.

«Газиантеп» проиграл «Дарушафаке», «Тофаш» был сильнее «Бахчешехира».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тюрк Телеком – 24-5, Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 21-8, Каршияка – 21-9, Бурсаспор – 17-12, Дарушафака – 16-15, Тофаш – 15-15, – 14-16, Бахчешехир – 13-17, – 13-17, Петким Спор – 12-17, Маниса – 12-18, Меркезефенди – 11-18, Бешикташ – 10-20, Газиантеп – 9-22, Коньяспор – 7-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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