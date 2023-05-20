Чемпионат Турции. «Газиантеп» проиграл «Дарушафаке», «Тофаш» был сильнее «Бахчешехира» и другие результаты

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Галатасарай Дарушафака Тофаш Газиантеп Бахчешехир Бююкчекмедже Маниса Баскетбол

В субботу, 20 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоялись четыре матча.

«Газиантеп» проиграл «Дарушафаке», «Тофаш» был сильнее «Бахчешехира».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тофаш – Бахчешехир 92:79 (30:14, 21:23, 22:17, 19:25)
Дата проведения
20 мая, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча
Тофаш
Туре (20 + 15 подборов), Мэнек (14), Эннис (10 + 6 передач), Бююктунджель (8), Дойл (0) – старт; Грэй (23), Угурлу (11), Дженгиз (6), Туна (0), Акдамар (0), Демир (0), Танышан (0).
Бахчешехир
Байгюль (15), Морган (12 + 7 подборов), Смит (9), Гист (5), Холл (4 + 6 передач) – старт; Арслан (23 + 8 подборов), Can Üstün (5), Оздемир (4), Джандан (2), Сонсырма (0).

Газиантеп – Дарушафака 95:99 (24:19, 28:26, 22:26, 21:28)
Дата проведения
20 мая, 15.30, «Ahmet Cömert Spor Salonu»
Онлайн матча
Газиантеп
Фрэнкэмп (17), Миллер-Макинтайр (16 + 8 передач), Эгбуну (13), Тюрен (10), Дотсон (8 + 6 передач) – старт; Яшар (20), Лютер (8), Батук (3), Огют (0 + 9 передач).
Дарушафака
Старкс (19), Оздемироглу (17 + 9 подборов + 7 передач), Османи (17), Оласени (13), Маккалох (0) – старт; Коркмаз (17), Уайт (10), Йебоа (3), Сайылы (3), Куш (0).

Бешикташ – Бююкчекмедже 107:69 (26:15, 25:17, 27:18, 29:19)
Дата проведения
20 мая, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча
Бешикташ
Фримен (23), Соколовски (18 + 8 подборов), Джексон-Картрайт (16 + 11 передач), Маккормак (16 + 12 подборов), Ашер (14 + 7 подборов) – старт; Ильясоглу (8), Гювен (5), Улубай (3), Конан (2), Йигитоглу (2), Онан (0), Йылдызлы (0).
Бююкчекмедже
Кроуфорд (19 + 6 потерь), Харрис (17), Риверс (13), Уэбер (7), Саюс (4) – старт; Акьель (6), Эрюлькю (2), Онар (1), Курт (0), Gunes (0), Алемдароглу (0).

Галатасарай – Маниса 84:79 (24:16, 12:23, 24:23, 24:17)
Дата проведения
20 мая, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Галатасарай
Эннис (23 + 11 подборов + 7 передач), Кабака (14), Расселл (11), Кексал (9), Ристич (9) – старт; Калояро (18 + 8 подборов), Йылдызоглу (0), Карагюлле (0), Мустафа (0), Агва (0).
Маниса
Крус (22), Аносике (7 + 16 подборов + 6 передач), Герюр (3), Синирлиоглу (2), Севинч (0) – старт; Роберсон (18), Тэррент (12), Шав (6 + 8 подборов), Уильямс (5), Гюльаслан (4), Бирер (0).

Положение команд: Тюрк Телеком – 24-5, Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 21-8, Каршияка – 21-9, Бурсаспор – 17-12, Дарушафака – 16-15, Тофаш – 15-15,  Галатасарай – 14-16, Бахчешехир – 13-17, Бююкчекмедже – 13-17,  Петким Спор – 12-17, Маниса – 12-18, Меркезефенди – 11-18, Бешикташ – 10-20,  Газиантеп – 9-22, Коньяспор – 7-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий