Ди Бост продолжит карьеру в «Метрополитане»

Теги переходы Еврокубок чемпионат Франции Метрополитан Ди Бост Баскетбол

Разыгрывающий Ди Бост (33 года, 188 см) перешел в «Метрополитан», заключив контракт до конца ноября.

Бост призван заменить травмированного Джордана Теодора.

Бост завершал сезон-22/23 в «Виллербане», к которому присоединился в середине января.

В 15 матчах Евролиги американец с болгарским паспортом набирал 8,9 очка, 2,1 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.

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