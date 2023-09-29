Ди Бост продолжит карьеру в «Метрополитане»
Разыгрывающий Ди Бост (33 года, 188 см) перешел в «Метрополитан», заключив контракт до конца ноября.
Бост призван заменить травмированного Джордана Теодора.
Бост завершал сезон-22/23 в «Виллербане», к которому присоединился в середине января.
В 15 матчах Евролиги американец с болгарским паспортом набирал 8,9 очка, 2,1 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.
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