«Хит» подписали Хэмптона и Диалло, отчислили Буей

« » заключил двусторонний контракт с разыгрывающим (22 года, 198 см) и пригласил в тренировочный лагерь тяжелого форварда (27 лет, 206 см).

Для этого «Хит» отчислили разыгрывающего Джамари Буей (24 года, 188 см), который находился на двустороннем контракте.

Хэмптон в минувшем сезоне провел 21 матч за «Детройт», набирая в среднем 7,3 очка при 42,3% реализации с игры.

Диалло прошлый сезон провел в Японии. Показатели форварда составили 16,3 очка и 10,1 подбора при результате его команды 21-38.

💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс»

Лиллард – в «Милуоки»! «Бакс» делают все, чтобы сохранить Янниса

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его личные подвиги – навсегда