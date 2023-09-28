«Хит» подписали Хэмптона и Диалло, отчислили Буей

Теги переходы Майами Шейк Диалло Ар Джей Хэмптон Джамари Буей Баскетбол

«Майами» заключил двусторонний контракт с разыгрывающим Ар Джеем Хэмптоном (22 года, 198 см) и пригласил в тренировочный лагерь тяжелого форварда Шейка Диалло (27 лет, 206 см).

Для этого «Хит» отчислили разыгрывающего Джамари Буей (24 года, 188 см), который находился на двустороннем контракте.

Хэмптон в минувшем сезоне провел 21 матч за «Детройт», набирая в среднем 7,3 очка при 42,3% реализации с игры.

Диалло прошлый сезон провел в Японии. Показатели форварда составили 16,3 очка и 10,1 подбора при результате его команды 21-38.

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2 комментария

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Денис Кёнигсберг
Норм вариант вместо Дэйма
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